¡No vuelve!

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (Agencias)

Amy Schumer no disfrutó para nada asistir a la famosa Met Gala, el evento anual organizado por Anna Wintour, la editora de Vogue, al que solo invitan a las celebridades más famosas del momento.

Según señaló en una entrevista radial para el show de Howard Stern, para la creadora de Inside Amy Schumer, asistir a la gala este año en la ciudad de Nueva York fue como “un castigo” para ella, ya que además de ser una persona introvertida, no disfruta ese tipo de eventos.

No tengo ningún interés en la moda… No me importa”, aseguró, indicando que se fue tan pronto como pudo. “Me fui, ni siquiera cuando se suponía, me fui antes de lo que debía haberme ido”, admitió. “Conocí a Beyoncé, y ella me preguntó, ‘¿esta es tu primer Met Gala?’, y yo le dije, ‘Es mi última’”.

Para Schumer, lo peor de este tipo de eventos es que tiene que conversar con gente que no conoce, sobre temas que no le agradan.

“Son personas imitando tener una conversación”, le dijo a Stern. “Creo que me debería sentir agradecida de que me invitaron, pero realmente fue como una forma de castigo, porque no soy yo y no me gusta”, confesó.