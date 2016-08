Katy revela su secreto

Connect on Linked in

LOS ÁNGELES, EU., agosto 26 (AP)

¿Cómo le hace una superestrella para mantener los pies en la tierra? Katy Perry revela su secreto.

“Voy a terapia, no le doy importancia a este rollo, he aprendido eso. Es difícil en esta industria. Te esfuerzas, pero sientes como que vas en un cohete, y ahora como que no me esfuerzo. He aprendido a sortearlo, lo navego y me siento bien”, dijo la cantante a la revista People.

El contar sus problemas en el diván le ha ayudado a mantener la cordura entre trabajar en un nuevo disco y en su relación con Orlando Bloom. Según versiones, la pareja está muy encaminada a iniciar una familia juntos.

“Estuve en el estudio y estoy metida de lleno en el proceso de composición”, dijo durante una aparición en el programa de radio de Elvis Duran.

Reveló que el descanso musical de tres años no fue necesariamente para preparar su bomba musical.

“Para mí, se requiere un poco de tiempo (para escribir) porque tengo que tener esas experiencias y luego escribir sobre ellas. O tengo que digerir cualquier cosa que esté viendo o percibiendo y reciclarlo y como que darle mi perspectiva”.

En su nuevo proyecto recurrirá a la ayuda de una amplia variedad de creadores de éxitos. Como resultado, la intérprete promete una nueva versión de su sonido pop puro.

“Estoy trabajando con muchos escritores y productores inesperados y quizá personas que no esperarían que trabajaran conmigo. Eso está trayendo muchas cosas diferentes en cuanto a sonido, pero como que ésa siempre ha sido mi vibra. Aun cuando estuve trabajando con algunos de los productores regulares, siempre los impulsaba a que me tocaran un ritmo que estaba reservado para Three 6 Mafia o… algo más fuera de lo común y les decía: ‘No, no, no, sé exactamente cómo escribir una letra sobre eso’”.

Aunque las experiencias propias y los nuevos ritmos pueden alimentar su creatividad, Perry dijo que la comida china alimenta su cuerpo en el estudio.

“Realmente tenía antojo de pollo a la naranja”, recordó.