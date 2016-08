Relatos De Todo Y De Todos

Connect on Linked in

EL VELADOR

Eduardo Narváez López

Don Elías una vez más venía de los alrededores de Los Ángeles, Estados Unidos a México. Su último trabajo allá fue de velador; antes se desempeñó como lavaplatos, jardinero, ayudante de cocina y piscador de los más diversos frutos y vegetales: fresa, uva, granada, sandía, cebolla, tomate, en diversos campos: Santa Rosa, Paramito, Santa María. A los 40 años, debido a que no piscaba las cantidades mínimas, difícilmente duraba contratado. Luego fue obrero. A los 50 años, con frecuencia, lo vencía el sueño cuando tenía que repetir ciertos movimientos durante horas. Finalmente encontró trabajo como velador en las construcciones. Muchas veces fue deportado a las ciudades fronterizas. Con el tiempo halló la manera de evadir a “la migra”: no asistir a eventos multitudinarios, no andar caminando por las calles durante la noche. Quiso obtener la ciudadanía de ese país, pero no contestaba bien más de 20 preguntas de las cien del cuestionario, uno de los requisitos para obtenerla. Se desistió de solicitarla ya que su inglés era muy deficiente. Ahora que estaba en México y todavía tenía tres hijos varones de 15 a 18 años, su esposa e hijos lo animaron a que ya no se fuera:

-Elías, ya no te vayas, como velador aquí tienes muchas construcciones y fábricas donde trabajar.

-Ya lo sé, mujer, pero allá me pagan ocho veces más que aquí.

-Entiende, los peligros a que te expones son muchos. La señora que tenías allá hace tiempo que murió; los tres hijos que tuviste con ella, y los tres de nosotros que te llevaste, te han abandonado, se han alejado a otras ciudades, para nada se ocupan de ti, ya son ciudadanos gringos. Los míos hace mucho que no me envían un dólar.

Elías poco a poco se adaptó a su familia y a su trabajo de velador. Ganaba lo suficiente para pagar la renta, el gasto diario y alguna ayuda a sus hijos que quedaban en casa, del mayor al menor: Jorge, José Luis y Rafael, quienes trabajaban y estudiaban a la vez. Elías los alentaba para que hicieran una carrera. Su otro hijo Fausto los visitaba con frecuencia.

-No papá, para qué, conozco a muchos que se han recibido y andan trabajando de ruleteros o vendedores de aparatos eléctricos. Mejor pensar en juntar para poner un negocio propio, sólo así podríamos hacer algo.

Esto hizo que Elías meditara profundamente: los tres hijos que procreó con la “pocha” de Estados Unidos, nunca se consideraron mexicanos, incluso sentía el recelo de ellos por tener otra esposa en México y cierta discriminación que hacia él. En cuanto murió su madre, se adentraron hacia el norte en busca de los parientes de ella. Algo parecido sucedió con sus hijos que se llevó a Estados Unidos: pensaban que se quería desligar de sus obligaciones con su mamá y hermanos en México y que ellos se encargaran de enviarles dinero; por supuesto así lo hicieron, pero en cuanto se casaron dejaron de hacerlo. Los tres con los que vivía le guardaban cierto rencor por haberlos tenido casi abandonados. Se desvivía por compensar a Claudia por el abandono en que la tuvo; también consentía a Rafael -el más chico, estudiante de secundaria, aún no trabajaba-, dándole todo lo que le pidiera: ropa, zapatos, domingos. Los otros dos: Jorge no se mostraba afectuoso; sino algo cortante, y José Luis más accesible, comprensivo, y se reprimía en mostrar su cariño. Ambos trabajaban levantando y distribuyendo pedidos de medicamentos a farmacias, lo que les reportaba pingües ganancias.

Los sábados en la tarde, Fausto visitaba a sus padres, junto con varios compañeros del equipo de futbol; así como por algunos de sus hijos mayores, trayendo consigo unas botellas de brandy y botanas. Don Elías compartía con la palomilla las copas, los juegos de dominó y póquer. Se sentía rejuvenecido en compañía de los jóvenes, hijos y nietos. A las ocho de la noche exactas se despedía, pues quería llegar siempre puntual a su trabajo.

Jorge y José Luis al salir de la preparatoria, trabajaron tiempo completo. Jorge con sus ahorros compró y amplió la casona donde vivían, por lo que se dejó de pagar renta. Don Elías se jubiló en el Seguro Social y se vivió en casa una época de bonanza, salvo algunas asperezas entre Jorge y don Elías.

-“Papá deberías bañarte más seguido”. “Viejo, usa tu rastrillo, no mi rasuradora.” “Padre, roncas muy fuerte, no dejas dormir bien a mi mamá, sería conveniente que durmieras en el cuarto de servicio, al fondo del patio”. “Padre te ves ridículo tomando y jugando dominó y cartas con los muchachos”. “Padre, molestas mucho a mi mamá para que te atienda, y es ella quien requiere de muchos cuidados ahora que se le diagnosticó cáncer. Yo creo que es conveniente que con lo de tu pensión te busques un albergue para adultos mayores”.

-Eso si no te lo voy a pasar hijo, es un infundio tuyo, porque cuido a tu madre como a las niñas de mis ojos. Si tu madre no estuviera enferma, con gusto me la llevaría conmigo al asilo con tal de no verte la cara, mal hijo. Te pagaré renta si quieres, pero no abandonaré a mi señora.

José Luis intervenía, conciliador:

-Hermano, ¿por qué ese odio hacia papá? Si papá se unió con otra en Estados Unidos, fue obedeciendo a la naturaleza humana, que el hombre requiere de la compañía de una mujer; nunca dejó de asistirnos aunque fuera a medias. Mamá no resistiría que nuevamente se fuera papá, y menos a un albergue.

Jorge consiguió crédito con los diversos laboratorios para los cuales trabajaba, a fin de establecer una farmacia, la cual prosperó mucho en poco tiempo ya que la siguiente estaba distante a un kilómetro. Empleó a don Elías por las mañanas -por las tardes cuidaba a Claudia-, para que recibiera las medicinas, las acomodara en los casilleres, despachara los refrescos e incluso para que barriera y trapeara. Jorge no perdía ocasión para reprender a su padre por las torpezas o lentitud –propias de su edad- con que hacía las tareas. Al poco tiempo José Luis se casó y se fue a vivir por separado. El dolor se abatió sobre la familia a la partida de doña Claudia.

Don Elías se tornó taciturno y melancólico, ya sólo platicaba con Rafael a quien consentía cada vez más, a la vez que lo preparaba para que soportara su próxima partida. Un fin de semana llegó Fausto sin sus compañeros de futbol y de trabajo. Con sus hermanos jugó unas partidas de dominó sin armar mucho escándalo por el luto y tomando con discreción. Al rato llegó Rafael, quien al ver a su padre con los muchachos, le hizo una seña para que fuera con él a la cocina. Allí lo amonestó: “Ya te he dicho que no tomes con los jóvenes, ¿qué pasó contigo? “Ay hombre, son mis hijos, estamos en confianza”, Elías regresó y José Luis al verlo compungido le preguntó si Rafael lo había regañado. Asintió con la cabeza, agregando que Jorge había escuchado que les dijo que a su fallecimiento lo enterraran con Claudia, su madre. Dijo que ni lo pensara, que le dijera a sus hijos gringos que lo enterraran con la otra.

-De eso no te preocupes, padre –dijo José Luis-, yo compré la tumba a perpetuidad para toda la familia, Jorge es quien no va a estar ahí; no llore por favor –a lo que don Elías dijo-: “Lloro porque Dios castigará muy feo a Jorge por portarse mal conmigo, su padre. Yo quisiera que rectificara su proceder”.

Jorge se agregó al grupo. Cuando vio que se acabó el brandy, fue al baño, desde allí llamó con un dedo a su padre: “Ten, tráete otra botella, y no te tardes viejo.” Después de un buen rato Fausto, José Luis y Rafael preguntaron a Jorge por su padre: “Seguramente mandaste a mi padre a que fuera a comprar más vino; ahora ve a ver si algo le pasó, ya se tardó.”

Jorge se encontró a su padre que iba llegando a un metro de subir los dos peldaños para ganar la banqueta alta; lo increpó: “Lento, ya no puedes ni con tu alma, porque no te mueres ya, anda, muévete, camina”, al tiempo que le dio un empellón. Don Elías cayó haciendo un giro hacia atrás, pegándose en la nunca contra el filo de la banqueta; no murió instantáneamente porque todavía alzó la mano, haciendo cruz con el índice y su pulgar, tal vez para darle la bendición a Jorge. Se metió espantado a la casa gritando: “¡Pronto, que papá se accidentó!, yace allí afuera, parece que murió.

Don Elías fue enterrado con su esposa. Jorge apremiado por su conciencia se tiró al vicio. Le dio por echar pleito a cualquiera cuando se ponía muy borracho. En una ocasión que paró en una cantina lejos de su casa, riñó con un tipo de pocas pulgas, quien no toleró las maldiciones que le endilgó y le ensartó una punta. Jorge se desangró y murió en medio de convulsiones, después quedó quieto. Alguien lo escucho balbucir: “Perdóname padre. Señor, no sabía lo que hacía”. Nadie reclamó el cadáver, por lo que fue sepultado en la fosa común. Lo identificaron mediante una foto que obraba en el Semefo.