Hillary Clinton utiliza a Peña Nieto en comercial de campaña

Como parte de sus anuncios de campaña, la candidata demócrata Hillary Clinton decidió tratar la visita de Donald Trump a México para exponerlo como una persona mentirosa e incapaz de mantener su palabra, apareciendo en ese comercial el presidente Peña Nieto.

En su spot, dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, Clinton le pide a los ciudadanos de Estados Unidos que se pregunten cómo será su país si Trump gana, cuando miente como candidato sobre el tema del muro, y es desmentido incluso por un presidente aliado, momento en el que salen las declaraciones de Peña Nieto sobre la reunión ocurrida en la Ciudad de México.

Por ello añade que “como candidato, Trump ya nos avergonzó a nivel mundial. Imagina el daño que hará como presidente”.

As a candidate, Trump has already embarrassed us on the world stage.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 2, 2016