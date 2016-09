Tinta Negra

Connect on Linked in

Mismas caras; puestos diferentes

Alfredo Guevara

No precisamente por lo exacerbada postura del todavía legislador HERIBERTO RUIZ TIJERINA como de quien lo acompaña en la supuesta Cruzada por la Democracia MAURICIO CERDA GALÁN, pero RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES pondrá en la mesa de la discusión su cargo como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. No pasará el mes, sin que deje acéfala la presidencia. Lo hará, porque los tiempos para incorporarse a la próxima legislatura del Congreso del Estado se acercan. Lo tiene pensado, porque su encomienda como legislador del PRI, lo va a necesitar de tiempo completo, si se toma en cuenta que, a diferencia de otras legislaturas, la que inicia en octubre será de oposición. Tomó la decisión, no porque riña la presidencia del CDE del PRI con la labor legislativa, pero consciente de que a la dirigencia del Partido debe llegar un cuadro nuevo. Pero no una gente del Partido que se haya diferenciado de los demás como un rijoso, inconforme y frustrado, sino más bien, una persona que evidencie un liderazgo, tenga experiencia, capacidad política y cuente con el respaldo de la estructura, los sectores y organizaciones. GONZÁLEZ BENAVIDES sabe que a estas alturas, algunos de los cuadros inconformes con su liderazgo pueden renunciar a las filas del Partido, para irse de rodillas con los que entran en funciones a partir del uno de octubre, en aras de obtener un espacio laboral y mantenerse en la nómina, en estos tiempos difíciles, en los que el PRI tardará varios años en regresar al poder. Desde luego que RAFAEL no se lleva con su decisión a la Secretaria General del Comité Directivo Estatal, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, la que se mantendrá hasta que la dirigencia nacional diga lo contrario. Y es que, la “calentura” de unos cuantos llegó a su máximo nivel, tras los resultados de la última elección en Tamaulipas, aun cuando el periodo para el que fueron electos tanto GONZÁLEZ BENAVIDES como AÍDA ZULEMA vence en diciembre del próximo año. En política nada está escrito, como también que después de los resultados de una elección, cuando se gana el triunfo es de todos, pero cuando se pierde, la derrota es de unos cuantos. Desde luego que eso lo entienden el Presidente y la Secretaria General del CDE. Cada uno de ellos sabe que por el resultado de la última contienda, hay quienes los quieren decapitar. Pero lejos de hacer uso de los estatutos, RAFAEL y AÍDA han preferido mantener la cordura, siendo leales e institucionales, dando cabida a ese tipo de expresiones, al considerarlas como parte de un pluralismo y democracia que se da en organismos políticos, en los que el PRI no es la excepción. De irse primero GONZÁLEZ BENAVIDES quedaría en funciones de presidente ZULEMA FLORES. De irse los dos, por prelación, sería el Secretario de Organización y el de Elecciones, quienes se harían cargo de manera interina, de la presidencia y Secretaría General, respectivamente.

LOS MANCHADOS

Los equipos designados por el gobernador electo FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para la transición y lo que comprende el proceso de entrega recepción, visitaron las oficinas del Gobierno del Estado. La mayor parte de los que acudieron en este inicio de semana, serán los que finalmente se harán cargo de la Secretaría o Subsecretaría, según sea el caso. Y no necesariamente se trata de personas desconocidas, sino más bien, de gente que ha militado u ocupado cargos de elección popular, como en la administración pública. Un ejemplo de ello lo es RAMÓN ANTONIO SAMPAYO ORTIZ, quien formó parte del equipo de transición para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. O bien, de ARTURO SOTO ALEMÁN en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, PABLO CANTÚ HINOJOSA en la Secretaría de Educación, GERARDO FLORES PEÑA para la Secretaría de Desarrollo Social, JESÚS NADER NASRALLAH en la de Salud, entre otros. Es decir, seguiremos viendo a los mismos panistas, pero ahora en otros cargos dentro de la administración estatal. Cada uno de ellos estuvo en condiciones de reunirse con el titular de la dependencia en funciones, recorrer las instalaciones, entre otras cosas, pero tienen la instrucción de no dar declaraciones a quienes representan los medios de comunicación. Y es lo más conveniente, dado que en primera instancia no están en funciones como para emitir una opinión. Incluso, ni siquiera tienen nombramiento expedido por el Gobernador electo, sobre la función a desempeñar a partir de uno de octubre. En todo caso y sería lo más recomendable, es que esperen a formar parte de la próxima administración, para entonces sí, decir cuáles son los planes, programas y acciones a desarrollar en el denominado Gobierno del cambio. En fin.

alfredoguevara0@gmail.com