Voz ciudadana

Patriotismo y modernismo

Alicia Caballero Galindo

Amar a la patria es reconocer la huella que nuestros antepasados estamparon para construir el puente hacia el futuro. Cada generación tiene el compromiso de escribir con dignidad la parte que le corresponde.

Reflexionando sobre el pasado histórico de nuestro país y pensando en el comportamiento diario de un número considerable de mexicanos, la actitud de cada uno para enfrentar la cotidianidad, la postura ante la problemática nacional, estatal y local, la conciencia cívica, así como el comportamiento con sus semejantes y el interés en su propio crecimiento económico, intelectual y espiritual, causa asombro la apatía con que algunos ven pasar la vida, y los problemas que tarde o temprano afectan a todos. Así se trate desde la cosa más sencilla hasta lo más grave, la actitud generalizada de encogerse de hombros con indiferencia y murmurar convencido esa trillada expresión: “Y yo ¿qué puedo hacer? Aunque proteste ¡ni quién haga caso! “si no es en tu año, no es en tu daño” ¡en fin! La gama de frases y excusas prefabricadas sería rica e interminable; para justificarse. ¡El ingenio del mexicano es pródigo! Y al final de cuentas, se cae en la socorrida actitud de esperar que los jóvenes “del mañana” soluciones problemas que se detectaron hoy y de alguna manera se están eludiendo y se dejaron pasar esperando que en el futuro se resuelvan “mágicamente” por los jóvenes, pero no se piensa que la actitud del adulto, es paradigma del joven y del niño y éste está aprendiendo también a hacer lo mismo, creándose una actitud heredada de una generación a otra que redunda en una sociedad conformista; lo que no le afecte directamente, sencillamente se deja pasar, se hace como si no se viera ¡y ya! El resultado final es una sociedad, sin conciencia solidaria y sin cumplir con la obligación moral de luchar por su futuro en forma conjunta ¿Por qué no aprendemos de sociedades perfectas y milenarias de las abeja, las hormigas, las termitas? El trabajo de equipo es capaz de hacer hazañas increíbles… En este punto, hay qué hacer ¡una enigmática pregunta! ¿Dónde quedó aquella sociedad mexicana que fue capaz de unirse hombro con hombro para romper los grilletes de la esclavitud el 16 de septiembre de 1810 en la madrugada? ¿En qué estrecha vereda perdieron el rumbo las frases pronunciadas con alto grado de valor y sentido solidario con los ideales de la nación como aquella de Guillermo Prieto ante el atentado al Benemérito ¡alto! ¡los valientes no asesinan! O la recia voz del General Anaya diciendo “Si hubiera parque, no estaría usted aquí” o la recia voz del General Bravo “la Patria es primero” o la sonora voz de Guadalupe Victoria que al ver flaquear a su gente en el ataque a un fuerte de Oaxaca, lanzó su espada al otro lado del río y proclamara en medio del combate Va mi espada en prenda ¡voy por ella! Sin poder olvidar la visionaria y universalista mentalidad del Titán de Guelatao que dijera Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Existen en la Historia Patria, miles de ejemplos que ponen de manifiesto una férrea voluntad y una fuerza vital infinita de un pueblo, que en pos de la libertad, la democracia, la igualdad y el progreso nacional, han sido capaces de todo tipo de acciones heroicas, solidarias, visionarias que marcaron un nuevo rumbo en la historia de la nación. Nunca podremos olvidar al Pípila, Narciso Mendoza, el mismo Cuauhtémoc…

Por muchos años, estas acciones han sido recordadas en los programas escolares de todos los niveles a través de la Historia Nacional, impartida con el legítimo orgullo de ser mexicanos, sin embargo, parece que el modernismo, la universalización de los conocimientos y la comodidad de la vida actual, han generado que el polvo del olvido envuelva lentamente y sin sentirlo, esas acciones que sostienen al México de hoy; hasta las normas gramaticales permiten que se escriban con minúscula las palabras Historia y Patria …es común escuchar que los “cantantes” “olviden” o cambien palabras del Canto Patrio al interpretarlo ¡Y SE LES DISCULPA! En el protocolo de los Honores a la Bandera, con gran tristeza, vemos fallas imperdonables, sobre todo en las escuelas, como escoltas que retroceden abanderadas o Banderas que besan el suelo al ser entregadas o recibidas SIN QUE NADIE HAGA NI DIGA NADA y lo vean como algo “sin importancia.” El último error estratégico de las autoridades federales, es “canjear” las fechas históricas por otro día que se acomode mejor de acuerdo al calendario para evitar problemas de inasistencia, de tal forma que las fechas de mayor trascendencia en la vida nacional, pasan sin pena ni gloria porque es otro el “día libre” con motivo de algún festejo nacional. ¿Cuántos espectadores podrá tener un desfile patrio, si todos están trabajando? …se convierte en un día gris y no en una fiesta nacional. ¡EN DEFINITIVA NO ES CORRECTO! Porque se pierde cada vez más el espíritu patriota de los mexicanos. (¿SERÁ QUE ESA ES LA SECRETA CONSIGNA QUE NO SE DICE?…)

Por otra parte, años atrás se luchaba por la vida, la libertad, la igualdad y el progreso, hoy, el pueblo está acostumbrado a tierra y subsidios para el campo, medicina y asistencia social gratuita, libros escolares sin costo. Aunque son logros producto de las luchas históricas, el tener todo sin gran esfuerzo, poco a poco, va castrando en la sociedad ese espíritu de lucha que caracterizó a quienes forjaron la historia y murieron en las trincheras, en el campo, en las montañas, por un México mejor. Aquel espíritu del pueblo, que al son del teponaztle morían por sus ideales, se perdió en la bruma del pasado … han transcurrido 206 años desde aquella madrugada gloriosa en que se iniciara el movimiento independentista; las generaciones de hoy deben aprender de los adultos que cada amanecer representa un reto para luchar por la superación. Debe recordarse el ejemplo de hombres y mujeres, que lucharon y murieron en pos de un ideal de libertad HOY Y AQUÍ, deben aprender del ejemplo que la historia y el pasado glorioso de la Patria y sobre todo, la grandeza de ese espíritu de nuestros antepasados. LA PATRIA TE RECLAMA AHORA Y SIEMPRE; MAS YA NO TU SANGRE QUE OTRORA DERRAMARÁS, SINO EL PODER DE TU TRABAJO Y TU INTELECTO. ARRANCA DE TU SER ESA APATÍA QUE EN LA MARCHA HACIA EL PROGRESO ¡CASTRA! QUE TU VOZ NUNCA MUERA EN LA GARGANTA Y TUS ACCIONES SE ENCAMINEN SIEMPRE HACIA LA SUPERACIÓN Y EL PROGRESO EN UN AMBIENTE DE PAZ PROGRESO Y DEMOCRACIA.