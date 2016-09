Relatos de todo y de todos

Connect on Linked in

El mundo de la farándula y del espectáculo

Eduardo Narváez López

En nombre del taller AJEF (por sus siglas Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad) “Benito Juárez”, uno de los más antiguos de la Gran Logia Valle de México, del cual era el Guía, le di la bienvenida a Yerye Beirute Beirute, comisionado por la Gran Logia, para organizar mejor los talleres y la elección para Guía de todos ellos -se iba a instituir-. Yo era uno de los candidatos. No estuve conforme con el resultado debido a que hubo fraude. Señalaba a Yerye Beirute como el responsable, toda vez que permitió o fue incapaz de evitar las trampas de mis adversarios.

-Sí ganabas, -me dijo Yerye- no obstante el fraude, pedirían la anulación, puesto que ya rebasas el límite de 21 años para seguir en la AJEF.

Me retiré del taller para ingresar a una de las logias masónicas; para ello me reuní fuera de los templos con los miembros de varias logias, entre ellas a la que pertenecía Yerye Beirute, integrada en su mayor parte por actores de cine, radio, teatro y televisión, cuyo Gran Maestro era el líder de la ANDA, Rodolfo Echeverría Álvarez. En esa logia conocí entre otros al “Bigotón” Castro, Oscar Morelli, Alfonso Anaya, Jorge y Ricardo Mondragón. Este último, esposo de la excelsa actriz María Teresa Montoya, quien me contó por más de una hora en el café de la Gran Logia, sus experiencias y anécdotas como actor de cine y director de teatro. De cómo dirigió y transmitió a su esposa muchos secretos de la actuación. Me inicié en otra Logia más afín a mis estudios e intereses; sin embargo perduró mi amistad con Yerye hasta su muerte, ocurrida seis años después. Me volví uña y mugre de ese actor de más de 1.90 metros -su estatura y apariencia de malvado le valieron para encasillarlo en papeles de villano, feo o de monstruo-. Yo a su lado, me veía enano, y él, titánico. La hubiera hecho bien de Pulgarcito –el personaje del cuento de Perrault- alternando con el Ogro, sin necesidad de recurrir a ilusiones ópticas.

Solía caminar desde Insurgentes y Reforma –por donde está la Logia, hasta la Narvarte, donde vivía, unos siete kilómetros-. Después de Reforma, tomaba Bucareli y su continuación Cuauhtémoc. Hacía una parada en el “Café Cuauhtémoc 60”, para ver si me encontraba con algún conocido. En unas ocasiones, divisaba al licenciado Alfonso Anaya escribiendo guiones para películas y teatro. En una de esas escribía una obra con el tema de las ficheras -fue la primera de una serie de obras de este tema- que dirigió y produjo. Después medio mundo escribió la suya -los cines siguen teniendo buenas asistencias cuando las exhiben-. Le pregunté si le podría sugerir algunas líneas. Aceptó; pero me dijo que para concentrarnos mejor, ocupara otra mesa. Ignoro si consideró algunos de mis diálogos, porque no he visto una película de ficheras.

Cuando Yerye tenía llamadas para filmar, encargaba la oficina de la empresa de publicidad “Servimos, S.A.”-filial de una de las grandes agencias- al fotógrafo, dibujante, o algún otro empleado, sin que dieran resultados. Le ofrecí mis servicios. Como subgerente recibí a toda clase de artistas que solicitaban ser contratados para las caravanas, fiestas particulares, palenques, teatros de revista o centros nocturnos. En la sala esperaban su turno cantantes, cómicos, payasos, magos, rumberas.

-Deme la oportunidad, joven, por favor, tengo dos meses sin ligar chamba alguna. Mire, aquí traigo unas pistas. Escúcheme, lo voy a impresionar.

Lo conduje a un salón destinado a propósito para estas demostraciones o castings. Un minuto después lo interrumpí:

-Basta, es suficiente. Con usted son cuatro Pedros Infante que he recibido este mes, podría asegurar que, algunos, son mejores que el fallecido ídolo; pero sucede que en los centros nocturnos de reconocida fama no gustan los imitadores, y los que nos solicitan los centros de medio pelo ya los asignamos.

Hay otros cantantes que, para mi oído, son buenos. En cierta ocasión contraté a dos que me parecieron originales para incluirlos en una caravana. Del joven me pareció sensacional su falsete. La muchacha me impresionó por la intensidad de su voz, con abrir un poco la boca salía un vozarrón que me ponía la piel chinita, chinita. Yerye tenía la última palabra. Escuchó a mis dos seleccionados. Me llamó por separado para reprender mi mal gusto:

-Estos son un par de chafas. El joven se avienta en una canción más falsetes que en una noche de actuación, Miguel Aceves Mejía, y la damita tendrá buena voz, pero parecida a la de Toña la Negra, le cambió de letra a la canción, desentonó mucho y acortó en lugar de alargar el final. Además ya te dije que te abstengas de contratar cantantes, a mí me corresponde decidir.

Confieso que siempre he sido malo para la cantada. En una ocasión la maestra de música de todos los grupos de primaria –su imagen era de caricatura: sesentona, baja de estatura, regordeta, se recogía el pelo en una rosca en la nuca, medio mal encarada- nos puso a solfear y luego a cantar. Tenía un oído tan fino que siempre detectaba al que desafinaba. Ensayábamos una canción para el festival del día de las madres. Dejó de aporrear el teclado, frunció el seño, se levantó y dijo al tiempo que ponía sus manos ahuecada detrás de sus orejas: “Canten sin acompañamiento”. Al pasar junto a mí, se paró, movió las orejas, escuchó unos instantes. Observé que le brotaban unas lágrimas. Me señaló con el índice:

-Tú, sí, sí, tú, quédate callado en los ensayos; te aprobaré con seis, pero callado -dijo lloriqueando, ¡no era para tanto! Aun cuando no se solfear o cantar, siento la música, sobre todo la sinfónica, al grado de que me hace llorar cuando escucho Kharmina Buranna de Carl Orff, o Sones de Mariachi de Blas Galindo.

Mis otras fallas en la contratación de artistas estaban con los cómicos o payasos, y es que soy de risa fácil. También fácil de conmover. En el ambiente artístico se sufre. Sólo triunfan los auténticos, y dentro de este grupo de los cómicos, los que se empeñan, no obstante pasar hambres -los hay que se contratan con sólo las comidas y hospedaje-, soportan gritos, regaños, humillaciones, acosos sexuales. Dramas de la vida real nos cuentan muchos grandes artistas que padecieron en sus inicios: Gloria Lasso, José José, Sofía Loren, Greta Garbo, Juan Gabriel, Pepe Jara, el “Gallo” Calderón, Armando Manzanero. A raíz de mi paso por el ambiente de la risa y el sablazo, me gusta leer las biografías de los famosos de México y el mundo.

A “Servimos”, S.A., situado estratégicamente sobre avenida Chapultepec, a 300 metros de Televicentro, llegaban nuestros clientes desde temprano. Sabulón, el dibujante, el primero en llegar, tras su restirador se disponía a atender a Jacobo Zabludovsky, quien después de su programa en “canal dos”, “Su diario Nescafé”, le encargaba los anuncios que pasaba en su programa. También era fotógrafo de estudio. La mayor parte de fotografías las tomaba a las rumberas, llamadas también “encueratrices”, fotos que eran exhibidas en las afueras de los centros nocturnos o aparecían en periódicos y revistas. Tomaba de 30 a 40 fotos a cada artista durante poco más de cuatro horas, de las cuales convenían en seleccionar cuatro o cinco. Nos tenía prohibida la presencia de espectadores en el estudio; sin embargo en una ocasión, sin querer, observé fugazmente en paños menores a Angelita Castany, una cubana que sonaba fuerte en los medios, fue esposa de Javier López “Chabelo”. Me impresionó su imagen esbelta y alta, parecida a las vedetes de moda, de cine y teatros de revista: Meche Barba, Ninón Sevilla, Mary Esquivel, Amalia Aguilar. Después se dedicó al teatro; actualmente está en activo.

En una de mis vacaciones en Ciudad Victoria, me invitaron mis vecinos y amigos, los hermanos Rhi Sausi a pasar unos días en la casa que rentaban en Monterrey, donde estudiaban sus respectivas carreras. Coincidí en un restaurante con Yerye Beirute, quien estaba acompañado por María Eugenia Llamas “La Tucita”, a quien fui presentado. Yerye Trabajaba por ahí cerca en un centro nocturno como presentador y animador. Una noche un cliente le invitó una copa, la cual rechazó pues no tomaba. El tipo al sentirse desairado le propinó un botellazo en la cabeza. De ahí en adelante en diversas ocasiones sufría grandes dolores de cabeza, a veces con complicaciones; en una de ellas una neumonía que le causó la muerte a sus escasos 44 años. Lástima que no alcanzó a ver los avances de la ciencia y tecnología. Hubiera visto en la internet, en las redes sociales, las páginas donde publican más de un centenar de sus fotografías y mencionan su filmografía con más de 40 películas, en tres de las cuales actuó al lado de Boris Karloff, el “Rey del Terror” en estudios y locaciones de Hollywood.