Relatos De Todo Y De Todos

Rutilio se fue a la guerra

Eduardo Narváez López

-Oiga Rutilio, en la guerra ¿sólo participó en el combate donde perdió el oído?

-Por supuesto que no. Antes tuve otros cinco combates de menor intensidad. Te contaré: Nos concentrábamos grandes contingentes en una base militar o cuartel. De ahí nos comisionaban a determinado número de elementos -pelotón de 12 a 24, sección de 24 a 80, batallón de 300 a mil-; por lo general para rastrear al enemigo que podríamos encontrarlo constituido en unidades militares como las que te acabo de mencionar. Después de rendir informes de algún hallazgo, nos giraban órdenes: presentar batalla, seguirlos a distancia, regresar a nuestra base. Cuando nos alejábamos de nuestro cuartel, nos sentíamos desprotegidos. Al internarnos en selvas, cuanto más tupidas, mayor era nuestro miedo. Cualquier ruido nos alteraba los nervios, y es que te podías topar no sólo con el enemigo, sino con alguna víbora como la “dos pasos”, llamada así porque son los dos pasos que alcanzas a dar antes de caer muerto por su mordida letal.

“Si nos agarraba la noche era necesario atrincherarnos. Mientras cavábamos nos hostigaban cientos de mosquitos. Teníamos que quemar yerbas, cuyo humo los ahuyentaba, de otra manera nos extraerían la sangre hasta que desfalleciéramos por desangramiento sin que mostráramos una mancha de sangre. El humo nos podría delatar, pero asumíamos las consecuencias. La esperanza era que el enemigo tomara la misma determinación; cuando la orden era que aguantáramos a los zancudos, no faltaba el que enloquecía: huía con alaridos, perseguido por el enjambre hambriento: ¡waaaah, waaaah aaaagh, aaaay! Era probable que en su carrera lo mordiera una “dos pasos”. También, al adentrarse en la densa selva podría perderse. La trinchera tenía que hacerse en un área despejada. Sin luz de luna la noche sería de terror porque impediría divisar el movimiento de algún bicho venenoso. Antes de dormir teníamos que taparnos hasta la cara, para ello agregábamos al sleeping bag o saco de dormir bastante grueso, una capucha con un par de orificios para respirar. En una ocasión, un compañero que no soportó esa incomodidad, se destapó la cara. A medianoche despertó con gritos desgarradores de dolor y espanto: una rata enorme, como jamás he vuelto a ver, le arrancó un pedazo de mejilla.

“En una de mis misiones descubrimos en un claro a un grupo enemigo de cien hombres. Sigilosamente retrocedimos un kilómetro. Después vimos sobrevolar la zona a un par de nuestros aviones, que ametrallaron y lanzaron bombas de napalm contra esos vietcongs, varios de los cuales cayeron y el resto rápidamente se internó en el bosque. El capitán de mi compañía, compuesta por 80 elementos, recibió por radio órdenes de cazarlos, en la creencia de que habían abatido a la mitad, y teniendo nosotros ventaja de dos contra uno, los acabaríamos fácilmente. Un pelotón de avanzada nos informó que en el claro del bosque sólo había diez cadáveres de vietcongs. En diez minutos nos reuniríamos junto a ellos para buscar más cadáveres, de no encontrarlos, no los perseguiríamos, pues uno contra uno ellos tenían ventaja por conocer mejor el terreno. Un vietcong herido de bala se arrastraba sin hacer ruido con la intención de ocultarse tras un arbusto. El capitán observó que yo disimulé no verlo. Al momento me ordenó “dale un tiro en la cabeza”. Al ver que vacilaba, agregó “O se lo das tú o yo los trueno a los dos”. Más tarde hallaron una metralleta entre el arbusto. El hallazgo hizo que el capitán restregara mi rostro contra el arma, a la vez que me reprendía: “¿Se da cuenta soldado Rutilio? Su conmiseración pudo habernos costado la vida a varios. En una guerra el que perdona, muere” –luego con coraje volvió la ametralladora hacia mí, a la vez que dijo-: “Debía descargarla contra usted; llegando a la base estará arrestado y a pan y agua durante 15 días”. Otro guerrillero al volver en sí, se retorcía de dolor. Sus piernas habían sido rociadas de napalm. El capitán apuntó su barbilla hacia el moribundo. Atendí la orden con premura, más que para mostrarle docilidad a mi superior, para evitarle más sufrimiento al agonizante. De la base decidieron que acampáramos allí. El capitán a partir de entonces me traería de encargo:

-“Soldado Rutilio, arrastre los cuerpos hacia el matorral y quémelos; el gel de napalm -hecho principalmente de fósforo, sodio y gasolina-, altamente inflamable hará que se incineran en un chico rato.”

-“A sus órdenes capitán”, contesté con voz fuerte, tocando mi sien con los dedos y chocando los tacones.

“Empecé con el recién muerto. Lo tomé de los tobillos con ambas manos. Al jalar, caí hacia atrás llevando en cada mano un pie con todo y zapatos. Jamás había gritado de terror tanto tiempo. Un recluta me echó un balde de agua y otro me dio sonoras bofetadas hasta que me calmé. Ahogué mis sollozos al escuchar la orden del capitán:

-“Soldado Rutilio… fiiirmes… yaaa. Vaya a lavarse las manos y regresa en diez minutos a continuar con la tarea que le ordené.”

“Había noches que no dormía. Lloroso repasaba las experiencias vividas aquel día: había dado muerte a tres guerrilleros, pasaban por mi mente las imágenes de esos patriotas que con muchas desventajas nos enfrentaban con fusiles-bayonetas, granadas, metralletas, cañones; armas que antes habían sido nuestras. Más de la mitad no usaban uniformes, iban con camisas de manga corta y unos shorts ligeros, descalzos. Mi estatura de 1.72 destacaba junto a ellos, de entre 1.50 a 1.60; delgados, ágiles, astutos, luchaban con fervor patrio. Comparé su coraje y fuerza con algunas de mis peleas callejeras: cuando yo era el agraviado sentía que mis golpes eran cinco veces más fuertes que los de mi contrincante. Así, ellos combatían con fe en la victoria; porque era injusto que invadieran su suelo patrio unos blancos abusones. Así debió ser el México invadido por los estadounidenses en 1846, y por los franceses en 1862, en aquel tiempo el mejor ejército del mundo. Así debieron haberlos combatido en la batalla de Puebla el cinco de mayo de 1862; al mando de nuestros distinguidos generales Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz y otros.

“Yo no sentía como mía esta guerra de Vietnam, no era mi boleto, estaba avergonzado de haber emprendido esta aventura sin haberlo meditado. Por todo esto combatía sin coraje. Y lloré, lloré desconsoladamente; maté a tres hombres que ningún daño me habían hecho. Ese mismo sentimiento debió tenerlo cientos de miles de jóvenes norteamericanos enviados a Vietnam; se lo contaron a sus familiares y estos protestaron con marchas gigantescas. Todo esto era una farsa: a los vietnamitas del sur, a quienes se supone que íbamos a defender, eran tratados por los gringos con la punta del pie, discriminados; los mandaban por delante como carne de cañón; esto los hacía aún más ladinos; cooperaban con los vietcongs con informaciones y a la menor oportunidad se pasaban con ellos. Tengo mucha literatura de lo que te cuento: revistas de la época, libros, historia de esta guerra, etcétera. La mayor parte de los combatientes asiáticos no sabían lo que era la paz. Habían luchado contra los franceses por más de ocho años hasta que los echaron tras de que las fuerzas de Ho Chi Minh ocuparon la base francesa de Dien Bien Phu, el ocho de mayo de 1954. Estados Unidos los vio débiles, más de 40 países apoyaron la invasión en 1961. Por su parte, la URSS y la República de China suministraron armas y municiones a Vietnam del norte y vietcongs. La guerra fría se calentaba, iba en aumento.

“Así llegamos a la batalla de Da Nang en 1965 que te platiqué, en uno de los frentes, participé en un batallón compuesto por 450 soldados, solamente sobrevivimos 16. Fue terrible. Nuestra fuerza aérea arrojó cientos de toneladas de napalm, millones de balas, artillería pesada. Tal parece que el alto mando ordenaba deshacerse del arsenal inmenso con que contaba el ejército estadounidense. “Poco después supe que en 1966 habían muerto seis mil 590 soldados, más de los que habían muerto en los cinco años anteriores. El presidente Johnson incrementó el ejército en un año; de 280 mil a 390 mil soldados.

“Finalmente, en abril de 1975 se consumaba la victoria del Frente Nacional de Liberación con la toma de Saigón y la unión del norte y el sur de Vietnam. Se proclamó la República Socialista de Vietnam en abril de 1976.

“El saldo final fue un millón de bajas de soldados vietnamitas y 58 mil soldados de Estados Unidos; además de cuatro millones de civiles muertos. Más de 150 mil estadounidenses heridos. Alrededor de un millón de vietnamitas se refugiaron en Estados Unidos.

“Antes el pretexto para invadir países era el comunismo; ahora es el terrorismo, el mundo entero se enteró de cómo acusaban al gobierno de Irak de apoyar con armas al grupo guerrillero Al Qaeda y de, supuestamente, contar con armas químicas, biológicas y ‘armamento de exterminio masivo’. Según Alan Greenspan, ex presidente del banco central estadounidense, el verdadero motivo –dicho en sus memorias-, fue para controlar las reservas de petróleo y evitar que la Unión Europea, o China e India se acercaran a esas gigantescas reservas de petróleo en Irak.”